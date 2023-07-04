Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму

Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі у вівторок ухвалила підсумкову декларацію, в якій назвала Росію державою-спонсором терористичної Групи Вагнера, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила член делегації України в ПА ОБСЄ, народна депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

У підсумковому документі засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ у Ванкувері вказано, що дії приватної військової компанії "Вагнера" від імені російського уряду можуть бути "справедливо охарактеризовані як терористичні".

Також зазначається, що держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти групи Вагнера та її афілійованих та правонаступницьких структур, зокрема шляхом оголошення їх терористичною організацією.

Декларація також "закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають терористичний характер групи Вагнера та її дій" та "відповідальність Росії як держави-спонсора цієї терористичної організації".

За словами Кравчук, таке формулювання вперше закріплене у офіційному документі міжнародної організації.

Нагадаємо, що першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом, стала Парламентська асамблея Ради Європи – відповідну резолюцію вона ухвалила у жовтні 2022 року.

Організація з безпеки й співробітництва в Європі на сьогодні є єдиною європейською безпековою організацією, що об'єднує Росію, США та Україну. Її головне завдання – запобіганням конфліктам, моніторинг миру і спостереженням за виборами.

Раніше повідомлялось, що ОБСЄ загрожує криза і руйнування через небажання Росії та Білорусі схвалити головування Естонії у 2024 році.