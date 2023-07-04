РосЗМІ повідомляють про пожежу на ТЕЦ у Великому Новгороді
У Великому Новгороді в Росії загорілася теплоелектроцентраль, площа пожежі склала більше 2 тисяч квадратних метрів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости".
Ввечері 4 липня загорілася Лузька ТЕЦ у Великому. Площа пожежі становила 2,3 тисячі квадратних метрів.
Після 20:30 росіяни заявили, що вогонь локалізували та ліквідували "відкрите горіння".
Ця ТЕЦ введена в експлуатацію 2009 року. Вона забезпечує резерв системи теплопостачання Великого Новгорода.