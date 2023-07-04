У Росії "анонсували" аварію на Запорізькій АЕС цієї ночі

Радник голови "Росенергоатому" Ренат Карчаа заявив, що в ніч проти середи, 5 липня, українські військові нібито планують атакувати Запорізьку АЕС, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав у коментарі російським пропагандистам із посиланням на "РИА Новости".

"Сьогодні надійшла інформація, яку уповноважений озвучити: 5 липня, буквально вночі, у темний час доби, ЗСУ спробують атакувати Запорізьку атомну енергостанцію з використанням високоточних засобів великої дальності та безпілотних літальних апаратів — камікадзе" , — повідомив він.

Карчаа також стверджує, що Україна нібито планує скинути з повітряного судна боєприпас із радіоактивними відходами, вивезеними 3 липня з Південноукраїнської АЕС.

"Резервний план скидання радіоактивних речовин передбачає використання високоточного снаряду "Точка-У", начиненого радіоактивними відходами" , — заявив він.

Зазначимо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що російські окупанти рекомендували персоналу Запорізької АЕС виїхати до 5 липня, бажано до анексованого Криму.