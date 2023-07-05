У Польщі очікують міграційну кризу через "вагнерівців" у Білорусі

Група "вагнерівців", перебуваючи в Білорусі, може підштовхнути мігрантів рухатись до польського кордону та спричинити кризу, пише Максим Шушко, РБК-Україна.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польща Мацей Вонсік.

Після повідомлень, що "вагнерівців" перекинуть в Білорусь, Польща очікує, що режим Лукашенка може використати найманців Пригожина для провокакій на польському кордоні.

"Ці криваві найманці, часто злочинці, можуть виконувати будь-які завдання. Вони можуть ходити в оточенні Лукашенка, виконувати його завдання. Вони також можуть підштовхувати мігрантів до польського кордону" , – зазначив Вонсік.

Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив﻿, що найманці групи Вагнера, які перебралися на територію Білорусі після спроби заколоту в РФ, здійснюватимуть провокації.