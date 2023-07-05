Сирський порівняв втрати України та Росії під час контрнаступу

Окупанти під час контрнаступу українських військ зазнають великих втрат, які часто у 8-10 разів більше, ніж у сил, що наступають, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Противник зазнає у вісім, а то й у десять разів більші втрати, особливо за кількістю вбитих" , - заявив Сирський.

Раніше низка західних офіційних осіб заявляла, що і окупанти, і українські війська під час літніх боїв зазнають тяжких втрат, особливо на південному напрямку.

Лише минулої доби українські військові ліквідували﻿ близько 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231 тисячу військових. Крім того, ЗСУ знищили 32 артсистеми та 29 БПЛА.