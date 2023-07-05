РФ втратила в Україні майже половину боєздатності – командувач ЗС Великобританії

Армія Росії втратила в Україні майже половину своєї боєздатності, зокрема втрати танків склали близько 2,5 тис. одиниць, повідомляє Українська правда.

Про це заявив командувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін.

"Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Торік вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2,5 тис. танків, а в кращому випадку може виробляти 200 нових танків на рік" , — сказав він.

За словами командувача, висока щільність російських мінних полів, відсутність повітряного прикриття в українських сил та не повною мірою надане військове обладнання, яке просив Київ, ускладнили контрнаступальну кампанію.

Водночас, зазначив Радакін, було несправедливо прив’язувати українські наступальні дії до певного терміну і що контрнаступ є комплексом заходів.