ISW про контрнаступ: темпи не вказують на те, що ситуація зайшла у глухий кут

Поточні темпи операцій українських сил не свідчать про те, що ситуація зайшла у глухий кут і Україна не може повернути більшу частину своїх територій, йдеться у звіті Інституту вивчення війни, повідомляє Українська правда.

В інституті нагадали, що українські сили проводили повільні та поступові кампанії блокування районів концентрації росіян на східному березі Херсонської області та обмежені наземні атаки на західному березі в період із серпня по листопад 2022 року, перш ніж остаточно змусити росіян відійти з правого берега в середині листопада.

Водночас в ISW зауважили, що російський зимово-весняний наступ завершився трохи більше, ніж за місяць, не досягнувши значних успіхів уздовж кордону Луганської та Харківської областей.

"Ситуація на півдні України, звичайно, інша, тому що тут немає природних умов, коли росіяни могли розраховувати лише на два мости через Дніпро.

Тим не менше, український контрнаступ на Херсон складався з фаз відносно швидкого просування та тривалих періодів підготовки, боїв, які були спрямовані на виснаження російських сил, і обмежених досягнень, що зрештою зробило російські позиції на західному березі річки слабкими", — йдеться у звіті.

"Нинішній український контрнаступ є менш драматичним і швидким, ніж той, під час якого було звільнено більшу частину Харківської області, але більш успішним, ніж невдалий російський зимово-весняний наступ. Загалом за своїм темпом і початковим прогресом він найбільше схожий на повільніший, але успішний херсонський контрнаступ" , — додають в інституті.

Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив﻿, що українські контрнаступальні операції наразі просуваються повільніше, ніж прогнозували раніше, однак Сили оборони просуваються впевнено і цілеспрямовано.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю, тому його дратують﻿ зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували.