Генштаб: ЗСУ ліквідували ще майже 700 окупантів
За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 670 російських військових, також знищили три танки, 9 реактивних систем залпового вогню та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ 5 липня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 231700 (+670) осіб ліквідовано,
- танків — 4062 (+3),
- бойових броньованих машин — 7917 (+9),
- артилерійських систем — 4288 (+36),
- РСЗВ — 656 (+9),
- засоби ППО — 395 (+1),
- літаків — 315 (+0),
- гелікоптерів — 309 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3614 (+12),
- крилатих ракет — 1264 (+0),
- кораблів / катерів — 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6865 (+22),
- спеціальної техніки — 598 (+8).