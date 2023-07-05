Генштаб: ЗСУ ліквідували ще майже 700 окупантів

Генштаб: ЗСУ ліквідували ще майже 700 окупантів
Фото: Facebook

За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 670 російських військових, також знищили три танки, 9 реактивних систем залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ 5 липня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 231700 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків — 4062 (+3),
  • бойових броньованих машин — 7917 (+9),
  • артилерійських систем — 4288 (+36),
  • РСЗВ — 656 (+9),
  • засоби ППО — 395 (+1),
  • літаків — 315 (+0),
  • гелікоптерів — 309 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3614 (+12),
  • крилатих ракет — 1264 (+0),
  • кораблів / катерів — 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6865 (+22),
  • спеціальної техніки — 598 (+8).

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