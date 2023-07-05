Командувач армії Британії про наступ ЗСУ: Головний удар попереду
Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін заявив, що головний удар Збройних сил України в ході контрнаступальних операцій ще попереду, відкинувши закиди щодо повільного просування українських військових, повідомляє Європейська правда.
Радакін зазначив, що відсіч російській агресії "ніколи не обмежується однією дією", а стратегія України полягає в тому, щоб "взяти змором, розтягувати (оборону) і завдавати ударів".
За його словами, ці дії руйнують російські оборонні лінії.
"Питання в тому, як можна взяти лінію фронту довжиною понад тисячу кілометрів і перетворити її на більшу проблему для Росії, ніж для України? Ось чому ви бачите, що Україна намагається діяти на різних напрямках і робить багато маневрів", — сказав командувач.
Він визнав, що український контрнаступ ускладнила висока щільність мінних полів, відсутність прикриття з повітря, а також те, що Україна не отримала всю бажану військову техніку.
Водночас Радакін наголосив, що несправедливо прив'язувати Україну до конкретних часових рамок і що "Росія зараз настільки слабка, що не має сил для (власного) контрнаступу".
"Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Минулого року вона випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2 500 танків і в кращому випадку може виробляти 200 (нових) танків на рік", – додав він.