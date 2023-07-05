ППО вночі збила "Шахед" над Дніпропетровщиною — ОВА
Сили протиповітряної оборони вночі 5 липня збили над Дніпропетровською областю ворожий ударний безпілотник типу Shahed.
Про це заявив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Після опівночі оборонці з ПвК "Схід" збили над областю безпілотник – приземлили "Шахед-136", — повідомив він.
Також зранку ворог завдав удару з безпілотника по Марганецькій громаді в Нікопольському районі.
"Попередньо постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються", – додав Лисак.