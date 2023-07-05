Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС є стабільним — Енергоатом

﻿Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції залишається стабільним.

Про це повідомили﻿ в НАЕК "Енергоатом".

Попри підрив російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою, запевнили у компанії.

"Станом на 08:00 5 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,56 м. Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м", — йдеться в повідомленні.

Як зауважили в компанії, останнім часом рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається, додали в "Енергоатомі".