Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС є стабільним — Енергоатом
Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції залишається стабільним.
Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".
Попри підрив російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою, запевнили у компанії.
"Станом на 08:00 5 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,56 м. Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м", — йдеться в повідомленні.
Як зауважили в компанії, останнім часом рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.
Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається, додали в "Енергоатомі".