Українцям рекомендували готуватися до відключень світла цього літа

Відключення світла для населення в Україні можливе у літній пік споживання у липні-серпні. Потужності в енергосистемі замало, і промисловим підприємствам вже урізали ліміти. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє РБК-Україна.

"Ми зараз, якщо взяти дані "Укренерго"... 1600-1700 МВт-г ми зараз беремо стабільно аварійну допомогу з Європи щодня" , - сказав він.

За його словами, це означає, що у нас не вистачає генерації і ми відповідно беремо її з Європи.

"І чим спекотніше, тим більше зростає цей дефіцит. Липень і серпень є піком, кінець липня та перші два тижні серпня є літнім піком споживання. І він в Україні останніми роками був таким самим високим, як зимовий" , - додав експерт.

Харченко вважає, що на цей час будуть певні обмеження поставок.

"Індустріальні споживачі вже обмежуються. Це просто робиться непублічно, ліміти акуратно видають на 20-30% нижче, ніж вони хотіли споживати" , - сказав він.

Експерт зазначив, що зі змінами НКРЕКУ прайс-кепів, імпорту може більше заходити, але вже зараз певну кількість великих індустріальних споживачів обмежують. "Просто до приватних споживачів це ще не дійшло, але цілком може дійти влітку", – заявив директор Центру досліджень енергетики.

За його словами, далі все залежатиме від того, як розвиватимуться події, бо передбачити, що буде у жовтні-листопаді, ніхто не може.

"Я впевнений, що відновляться атаки на енергетичну інфраструктуру" , - сказав Харченко.

Нагадаємо, з жовтня минулого року почалися багатогодинні відключення електроенергії в Україні через ракетні обстріли росіянами енергетичної інфраструктури. Приблизно з 10 лютого відключення припинилося.