Шольц про контрнаступ ЗСУ: Діють чітко і організовано

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в ході контрнаступальних операцій українські війська "поки що діють дуже чітко та добре організовано", повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Румунії Марселем Чолаку.

Шольц сказав, що він "ніколи не очікував, що все може змінитися з дня на день", але додав, що українські сили оборони планували операції "дуже цілеспрямовано".

Водночас румунський прем’єр зауважив, що очікував завершення війни українським контрнаступом.

Шольц також додав, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки триває війна, зазначивши, що критерії членства в Альянсі включають "відсутність відкритих прикордонних конфліктів".

Однак, за його словами, важливою є "велика практична підтримка України з боку НАТО", яка триватиме і надалі.

Канцлер розповів, що Німеччина "створила умови для того, щоб підтримувати Україну навіть протягом тривалого часу, якщо війна триватиме довго".

Він наголосив, що багато країн зможуть підтримувати Київ "протягом одного, двох, трьох, а якщо буде потрібно, і більше років, тому що ми не знаємо, як довго триватиме воєнний конфлікт".