За два роки в Україні продали 1% сільськогосподарських земель

Україні за два роки існування ринку землі, тобто в період з 1 липня 2021 року до 1 липня 2023 року, було продано 1% земель сільськогосподарського призначення, які раніше були під мораторієм на продаж. Про це повідомив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик, повідомляє ЛігаБізнес.

"Так співпало, що кількість підмораторної землі становила 27,5 млн гектар. У нас на сьогодні за два роки перебування землі в обігу було продано-куплено лише 1% від усіх підмораторних земель" , - зазначив Денис Башлик.

За його словами, в Україні за два роки існування ринку було укладено договори купівлі-продажу чи дарування 275 157 га земель сільськогосподарського призначення. Усього на ринку укладено 85 247 договорів купівлі-продажу або дарування таких земель.

Заступник Міністра додав, що середня ціна за гектар в Україні становить 39 188 грн., при цьому у 2021 році вона становила 32 972 грн.

Нагадаємо, 1 липня 2021 року в Україні відкрився ринок землі. До 2024 року купувати землі сільськогосподарського призначення можуть лише фізичні особи, які є громадянами України, у кількості до 100 га