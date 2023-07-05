Британські винищувачі перехопили літаки РФ біля кордонів НАТО

Напередодні увечері британські RAF Typhoons в Естонії підіймалися в повітря, щоб перехопити російські літаки, повідомляє Європейська правда.

Про це заявили Королівські Військово-повітряні сили Великої Британії.

"RAF Typhoon Королівських ВПС в Естонії сьогодні піднялися в повітря, щоб перехопити Ту-214 ВПС Росії, який летів у міжнародному повітряному просторі під контролем союзників НАТО", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у британських ВПС, Ту-214 летів у супроводі двох російських винищувачів Су-30М між материковою частиною Росії і Калінінградською областю.

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