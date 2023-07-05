Розвідка Британії: Обстановка в генералітеті РФ після заколоту Пригожина

Військовий заколот найманців групи "Вагнера" загострив розбіжності серед російських силовиків. Високопоставлені генерали не з'являються на публіці і можуть бути заарештовані. Про це з посиланням на Міністерство оборони Великобританії, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається у зведенні, генерал Сергій Суровікін, головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії та заступник командувача російських військ в Україні, не з'являвся на публіці після заколоту групи "Вагнера" 23-24 червня 2023 року.

Тим часом заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров також був відсутній у виступі керівництва Міноборони 3 липня 2023 року, показаному по телебаченню.

За даними британської розвідки, повідомлення про арешт Суровікіна не можуть бути підтверджені, але влада, ймовірно, буде з підозрою ставитися до його давнього зв'язку з "Вагнером", починаючи зі служби в Сирії з 2017 року. Так само Євкуров був знятий на плівку під час розмови з власником "Вагнера" Євгеном Пригожиним під час захоплення групою Ростова-на-Дону.