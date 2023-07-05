Фонд держмайна створить підрозділ для управління російськими активами

Фонд держмайна України створить підрозділ, який управлятиме підсанкційним майном, та оголосив конкурс на відбір його керівника, повідомляє Новое время.

Як заявили у ФДМУ, новостворений підрозділ займатиметься управлінням примусово вилучених активів РФ та її резидентів, організацією спільної роботи з ВАКС, Мінюстом, РНБО та іншими правоохоронними органами щодо стягнених таких активів, а також забезпеченням підготовки до передачі їх в оренду або приватизацію.

З вимогами до претендентів на посаду начальника Управління супроводження санкційного майна та майна на тимчасово окупованих територіях можна ознайомитись тут.

Як відомо, в Україні вже існує Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів. До цього часу активи, вилучені у резидентів РФ, переходили під управління АРМА.