В уряді розповіли, скільки вугілля і газу накопичили на зиму

В уряді розповіли, скільки вугілля і газу накопичили на зиму
Фото: Рixabay

До початку опалювального сезону в Кабміні планують накопичити 1,8 млн тонн вугілля і 14,7 млрд кубометрів газу. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, повідомляє Новое время.

"Зараз є на складах 1,5 млн тонн вугілля і 10,4 млрд кубічних метрів газу в газосховищах. До початку опалювального сезону заплановано вийти на показник 1,8 млн тонн вугілля і 14,7 млрд кубометрів газу", — заявив прем'єр.

За словами Шмигаля, до цього необхідно завершити планові ремонти енергооб'єктів і надійно захистити енергоінфраструктуру від російських атак.

Прем'єр зазначив, що всі ці завдання доведено до всіх виконавців, чітко визначено відповідальних, питання підготовки до опалювального сезону під постійним контролем.

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