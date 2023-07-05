В уряді розповіли, скільки вугілля і газу накопичили на зиму

До початку опалювального сезону в Кабміні планують накопичити 1,8 млн тонн вугілля і 14,7 млрд кубометрів газу. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, повідомляє Новое время.

"Зараз є на складах 1,5 млн тонн вугілля і 10,4 млрд кубічних метрів газу в газосховищах. До початку опалювального сезону заплановано вийти на показник 1,8 млн тонн вугілля і 14,7 млрд кубометрів газу" , — заявив прем'єр.

За словами Шмигаля, до цього необхідно завершити планові ремонти енергооб'єктів і надійно захистити енергоінфраструктуру від російських атак.

Прем'єр зазначив, що всі ці завдання доведено до всіх виконавців, чітко визначено відповідальних, питання підготовки до опалювального сезону під постійним контролем.