Чим загрожує пошкодження реакторів на ЗАЕС: відповідь експерта

Російські загарбники на Запорізькій АЕС можуть піти за сценарієм знищення можливості використання реакторів. Є побоювання, що ворог добиватиметься того, щоб ми не мали навіть шансів відновити їхню роботу. Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє РБК-Україна.

"Я боюся (...), що московський режим піде за сценарієм: "Не буде наше - не буде нічиє". Тобто вони просто знищать можливість відновити роботу станції, вони знищать можливість відновити роботу реакторів - це вони можуть зробити" , - заявив Харченко.

Який найгірший сценарій?

При цьому він зазначив, що найгірший сценарій – це фактичний підрив реакторів, знищення кришок реакторів, викид радіоактивних речовин в атмосферу. Але якщо росіяни завезуть на станцію дилетантів, то вони не зможуть це зробити.

"Дилетанти не зможуть так підірвати. Це складне технічне завдання. Величезні об'єкти, дуже важко їх підірвати - це розрахунки потрібно вести місяці, як саме їх потрібно підірвати" , - вважає експерт.

Він пояснив, що для такого підриву потрібна величезна кількість вибухівки, правильні місця загортання і таке інше.

У разі пошкодження реакторів на ЗАЕС. Чим це загрожує?

"Тому чесно, я не дуже розглядаю такий сценарій. Я боюся, що вони дійсно знищать можливість використання реакторів, що вони домагатимуться того, щоб у нас не було навіть шансів відновити їхню роботу. Що ми не зможемо її відновити, і це будуть просто радіоактивні могильники великого розміру. Ось цього я справді боюся, і мені дуже шкода, бо це дуже важливий актив", - резюмував Харченко.

Ситуація навколо ЗАЕС загострилася

Нагадаємо, що російські пропагандисти та офіційні особи загострили свою риторику щодо ситуації на ЗАЕС. Вчора окупанти заявили, що ЗСУ нібито 5 липня вночі "атакують АЕС дронами-камікадзе та "Точкою У".

У свою чергу, у Генштабі ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку росіян до провокації на території ЗАЕС найближчим часом.

На тлі чого президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні зробив заяву щодо ЗАЕС. Він підкреслив, що лише глобальна увага до окупованої російськими загарбниками станції може сприяти спільній безпеці.

Тим часом аналітики ISW вважають, що Росія більше зосереджена на звинуваченнях України в безвідповідальних діях навколо станції, включаючи створення умов для можливої фальшивої атаки і на цей момент малоймовірно, що країна-агресор здійснить аварію на ЗАЕС.

Зауважимо, що на сьогоднішній ранок Запорізька АЕС працює штатно, значних переміщень окупантів не фіксують. Також рівень води в ставку-охолоджувачі стабільний.