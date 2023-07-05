У Німеччині завершились навчання 5 тисяч українських військовослужбовців

5 тисяч українських військових пройшли підготовку в Німеччині з початку російської повномасштабної війни проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це агентству AFP заявив речник командування підготовки Бундесверу.

За його словами, цього року може бути підготовлено ще до 5 тисяч осіб.

Місія ЄС, створена з цією метою, має "можливість підготувати до 10 тисяч українських солдатів у Німеччині до кінця року".

Після початку російської повномасштабної війни проти України німецький уряд минулого року вирішив не лише постачати зброю, але й тренувати солдатів з України.

Здебільшого це було зроблено у зв'язку з обіцянкою постачання важких систем озброєння, включаючи, наприклад, самохідну гаубицю Panzerhaubitze 2000 або, починаючи з цього року, бойові танки Leopard.