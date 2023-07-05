Де в Україні найгірше з електроенергією
Проблеми з постачанням електроенергії мають багато українських регіонів. Але насамперед це Київська та Одеська області через особливості енергетичного вузла. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, недолік також є у Херсоні та Харкові.
"Але Одеса та Київ їх нібито не захоплювали, але там з природних причин, з того, як побудована мережа, дуже суттєві проблеми", - сказав він.
Як зазначив експерт, у Київській та Одеській областях навіть зараз відбуваються відключення через аварії, через те, що недостатньо надійно працює обладнання.
"І тут поки не приїде обладнання, яке має замінити ті тимчасові рішення, що зараз використовуються, капітально зробити нічого не можна" , - додав Харченко.