Де в Україні найгірше з електроенергією

Проблеми з постачанням електроенергії мають багато українських регіонів. Але насамперед це Київська та Одеська області через особливості енергетичного вузла. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, недолік також є у Херсоні та Харкові.

"Але Одеса та Київ їх нібито не захоплювали, але там з природних причин, з того, як побудована мережа, дуже суттєві проблеми" , - сказав він.

Як зазначив експерт, у Київській та Одеській областях навіть зараз відбуваються відключення через аварії, через те, що недостатньо надійно працює обладнання.