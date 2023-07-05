Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від ядерної атаки на Україну — FT

Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг главу Кремля Владіміра Путіна від використання ядерної зброї проти України. Це свідчить про те, що Пекін занепокоєний війною Росії, навіть попри "мовчазну підтримку" Москви. Про це пише FT, посилаючись на слова західних та китайських чиновників, повідомляє Дзеркало тижня.

Відповідна заява була зроблена під час державного візиту Сі до Москви в березні, який став однією з його перших поїздок за межі Китаю після кількох років ізоляції в межах політики "нульового ковіду", кажуть джерела.

Відтоді китайські чиновники в приватному порядку приписують собі заслуги в переконанні російського президента відмовитися від погроз застосувати ядерну зброю проти України.

За словами старшого радника китайського уряду, стримування Путіна від використання такої зброї є центральним елементом кампанії Китаю з відновлення пошкоджених зв'язків із Європою. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році поставило Москву і її союзника Пекін у протистояння з більшою частиною континенту.

У своїх публічних заявах Китай послідовно виступає проти використання ядерної зброї в Україні. Але багато хто з прихильників Києва сумнівається у відданості Пекіна такому стримуванню, зважаючи на "безмежне" партнерство Сі з Путіним і "мирний план" Китаю, який значною мірою перегукується з поглядами РФ.

Попередження Сі, однак, дало надію на те, що Китай підкріплює свою публічну риторику за зачиненими дверима - і попереджає про потенційні наслідки для двосторонніх відносин, яких було б достатньо, щоб зупинити Путіна від застосування ядерної зброї.

"Китайці беруть на себе відповідальність за те, що надсилають повідомлення на всіх рівнях" , - сказав високопоставлений чиновник адміністрації США.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив у березні, що візит Сі "зменшує ризик ядерної війни, і вони [китайці] дали це дуже, дуже чітко зрозуміти".

Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на запит про коментар. Але колишній урядовець підтвердив, що Сі особисто сказав Путіну не використовувати ядерну зброю, зазначивши, що позиція Китаю проти її застосування була включена в “мирний план” Пекіна.

Путін залишився розчарованим після того, як візит Сі не приніс жодних відчутних перемог для Росії, таких як схвалення довгоочікуваного трубопроводу "Сила Сибіру-2", кажуть західні чиновники з питань безпеки. Засудження застосування ядерної зброї в їхньому комюніке майже напевно було додано за вказівкою Китаю, повідомили джерела видання.

Якби Росія застосувала ядерну зброю проти України, для Китаю це було б значним мінусом, сказав один із чиновників.

Вторгнення Росії в Україну значною мірою залежить від підтримки Пекіна, який допоміг Москві впоратися з економічними санкціями, що виключили її з критично важливих світових ринків і ланцюгів поставок.

Минулого року двосторонній товарообіг Китаю з Росією досяг рекордних 190 млрд доларів, оскільки Пекін збільшив закупівлі російських енергоносіїв і дозволив імпортувати критично важливі технології, включаючи мікрочіпи.

Китай утримується від критики Росії за війну і звинувачує Захід у розпалюванні конфлікту через постачання зброї в Україну. Пекін також зробив тонко завуальовані посилання на "шкідливі акти гегемонії та домінування" з боку США через санкції.