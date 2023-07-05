Ізраїльська армія оголосила про завершення військової операції у Дженіні

Ізраїльська армія заявила, що вивела війська з табору біженців у Дженіні після дводенної операції, внаслідок якої загинули 12 палестинців та один ізраїльський солдат, повідомляє Укрінформ.

Про це пише The Jerusalem Post.

"Усі війська ЦАХАЛу залишили Дженін, оскільки ізраїльська військова операція в палестинському місті на Західному березі річки Йордан завершилася, її цілі досягнуті" , — заявив речник ЦАХАЛу бригадний генерал. Даніель Хагарі у середу вранці.

Це сталося після кількох днів боїв у північному місті на Західному березі річки Йордан, де ЦАХАЛ намагався нейтралізувати інфраструктуру терористів.

Після завершення операції очільник політичного бюро ХАМАС Ісмаїл Ханія виступив із заявою, в якій зазначив, що військова операція Ізраїлю в Дженіні зазнала фіаско.

Як повідомлялося, ізраїльські війська розпочали﻿ найбільшу з 2002 року воєнну операцію в окупованому місті Дженіні на Західному березі річки Йордан, внаслідок якої вже загинули щонайменше 8 осіб і ще близько 80 отримали поранення.