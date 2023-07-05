ЗСУ просунулися в районі Кліщеївки на Бахмутському напрямку - Генштаб

Представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що сили оборони мають успіх у результаті наступу в районі Клищіївки на Бахмутському напрямку.

"У районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах" , - заявив представник ГШ ЗСУ.

За його словами, на північ і на південь від міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають ворога з раніше захоплених рубежів.

Противник чинить сильний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат. Тривають тяжкі бої.

Крім того, сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.