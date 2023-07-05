Апокаліпсису не буде навіть за найгіршого сценарію на ЗАЕС - експерт

Навіть за найгіршого сценарію розвитку подій на ЗАЕС апокаліпсису не буде, заявив доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАНУ Людвіг Литвинський. Під час телемарафону він пояснив, що такою вважає ситуацію, коли вибухне все, що знаходиться всередині реакторів, повідомляє Дзеркало тижня.

За словами вченого, навіть це буде не таке жахливо, як вибух на Чорнобильській АЕС. Він пояснив це тим, що на ЗАЕС немає короткоживучих нуклідів, оскільки реактори протягом кількох місяців було зупинено.

Також Литвинський наголосив, що йодидна профілактика не потрібна ні перед передбачуваною аварією, ні після неї. Ця практика застаріла.

"Забруднення справді виникне... Але я повторюю: апокаліпсису не буде. Справді, не треба перебувати на повітрі у разі аварії, треба закрити добре вікна, треба запастися водою мінімум на дві доби. Максимальні наслідки, які можуть бути навіть для тих, хто перебував на повітрі, це зростання ймовірності онкологічних захворювань" , – сказав учений.

За словами Литвинського, на свіжому повітрі у разі аварії на ЗАЕС не рекомендується бути в радіусі кількох десятків км від станції, а також таким, що знаходиться на відстані 150 км у напрямку вітру.