Російські війська в Криму активно готуються до оборони — Генштаб
Російські війська в тимчасово окупованому Криму активно готуються до оборони. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, повідомляє Укрінформ.
"У тимчасово окупованому Криму противник активно готується до оборони: практично завершене будівництво фортифікаційних споруд на півночі півострова, створюється система протидесантної оборони на північно-західному та західному узбережжі Криму для запобігання можливій висадці морських десантів Сил оборони України", — сказав Громов.
Водночас він зауважив, що точних даних щодо масового виїзду родин російських військових з півострова наразі немає. Однак бригадний генерал підкреслив, що варто очікувати значного збільшення кількості осіб, які намагатимуться виїхати з Криму, у разі загрози знищення кримського мосту, наближення угруповань Збройних сил України до Перекопського та Чонгарського перешийків у зв’язку з початком підготовки до звільнення півострова від російських загарбників.