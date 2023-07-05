Російські війська в Криму активно готуються до оборони — Генштаб

Російські війська в тимчасово окупованому Криму активно готуються до оборони.﻿ Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, повідомляє Укрінформ.

"У тимчасово окупованому Криму противник активно готується до оборони: практично завершене будівництво фортифікаційних споруд на півночі півострова, створюється система протидесантної оборони на північно-західному та західному узбережжі Криму для запобігання можливій висадці морських десантів Сил оборони України" , — сказав Громов.

Водночас він зауважив, що точних даних щодо масового виїзду родин російських військових з півострова наразі немає. Однак бригадний генерал підкреслив, що варто очікувати значного збільшення кількості осіб, які намагатимуться виїхати з Криму, у разі загрози знищення кримського мосту, наближення угруповань Збройних сил України до Перекопського та Чонгарського перешийків у зв’язку з початком підготовки до звільнення півострова від російських загарбників.