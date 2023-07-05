Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збили російські Кинджали – FT

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії під час свого візиту до Києва у середині травня не повірив, що американські ЗРК Patriot перехопили російські "Кинджали", а також не захотів побачити цього. Про це пише Financial Times з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова та українських дипломатів, повідомляє Українська правда.

Видання пише, посилаючись на українських дипломатів, що Лі "не вірив у те, що американські Patriot перехопили російські гіперзвукові ракети".

"Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази" , - сказав міністр оборони Олексій Рєзніков.

За його словами, Лі залишив Київ, так і не ознайомившись із доказами.