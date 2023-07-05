Азербайджан вимагає від Вірменії вивести війська з Карабаху для миру

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що для досягнення миру Вірменія має вивести свої війська із Нагірного Карабаху, повідомляє Європейська правда.

Про це Алієв сказав на міністерській зустрічі Координаційного бюро Руху неприєднання.

За його словами, Азербайджан представив п'ять основних принципів для підписання мирного договору з Вірменією, заснованих на взаємному визнанні суверенітету і територіальної цілісності один одного.

"Хоча Вірменія була змушена визнати Карабах частиною Азербайджану, на території Азербайджану, де тимчасово розміщено російських миротворців, усе ще перебувають залишки вірменських збройних сил" , – зазначив Алієв.

Він наголосив, що якщо Вірменія справді зацікавлена в досягненні миру в регіоні, то її збройні сили мають повністю залишити Карабах.

Крім того, Алієв заявив, що вірменські військові та парамілітарні формування на місцях мають бути роззброєні та демобілізовані.