Енергоатом вивів з ремонту енергоблок АЕС раніше, ніж планувалося

НАЕК Енергоатом 4 липня повернув у роботу енергоблок потужністю 1000 МВт, триває набір потужності, повідомляє Новое время.

Плановий ремонт блоку було розпочато 4 травня і завершено на чотири дні раніше терміну. Зазначається, що це другий енергоблок-тисячник українських АЕС, підключений до мережі після ремонту. Перший повернули в роботу в червні на 20 днів раніше, ніж очікувалося.

За даними Міністерства енергетики, сьогодні атомні станції генерують майже половину виробленої в країні електроенергії.

При цьому шість енергоблоків-тисячників сумарною потужністю 6000 МВт тимчасово окупованої Запорізької АЕС не працюють, усі вони зупинені.