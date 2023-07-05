Ціни на нафту коливаються в очікуванні подальших кроків Саудівської Аравії

Ціни на нафту в середу, 5 липня, рухаються різноспрямовано – порівняно із закриттям попередньої сесії Brent подешевшала, WTI – навпаки. Про це, з посиланням enkorr, повідомляє Економічна правда.

Вартість серпневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:15 за київським часом у середу становить 75,85 дол. за барель, що на 0,4 дол. (0,52%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. У вівторок ці контракти подорожчали на 1,6 дол. (2,1%), до 76,25 дол. за барель.

У середу серпневі ф'ючерси на WTI подорожчали на 1,12 дол. (1,6%) порівняно з рівнем на закриття сесії у понеділок, до 70,91 дол. за барель (у вівторок американська біржа не працювала).

Увага трейдерів у середу зосереджена на виступі міністра енергетики Саудівської Аравії принца Абдулазіза бен Сальмана у Відні. Принц візьме участь у восьмому міжнародному семінарі ОПЕК на тему "На шляху до сталого та інклюзивного енергетичного переходу".

У понеділок Саудівська Аравія повідомила про продовження добровільного скорочення видобутку нафти обсягом 1 млн барелів на добу на серпень. Росія також оголосила про добровільне скорочення експорту нафти у серпні на 500 тис. барелів на добу. Обидві країни власними діями хочуть вплинути на ціни.