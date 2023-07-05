Законопроєкт про медичний канабіс винесуть на найближче засідання Ради

Верховна Рада вже запланувала розглянути на своєму найближчому засіданні законопроєкт №7457 щодо регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, наукових і промислових цілях, для створення умов розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів, отриманих унаслідок війни, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"На найближчому пленарному засіданні має бути винесено проєкт закону про легалізацію медичного канабісу №7457" , - заявив Железняк.

Водночас, за його словами, впевненої підтримки законопроєкту поки що немає.

"Із голосами, і правда, поки що ризиковано" , - зазначив депутат.

Законопроєкт №7457 був поданий до Верховної Ради Кабінетом міністрів ще в червні 2022 року.

Профільний комітет парламенту з питань здоров'я нації порекомендував ухвалити його за основу. Але у вересні 2022 року голова комітету Михайло Радуцький заявив, що в Раді, ймовірно, не знайдеться достатньо голосів для підтримки законопроєкту.

Законопроєкт передбачає створити нормативні умови для обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настоянок канабісу з визначеною законом метою, зокрема, для їхнього використання в медичних, промислових цілях, наукової та науково-технічної діяльності, а також його сортів у певних сферах діяльності.