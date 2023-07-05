Сирський про контрнаступ ЗСУ: Усе розвивається за планами

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що контрнаступ "іде за планом", а командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський – що Україна приберігає потенціал, повідомляє Українська правда.

Сирський дав інтерв'ю ABC після повернення з-під Бахмута і висловив упевненість, що Україні вдасться звільнити це місто.

Сирський зазначив, що ніхто з союзників Україну не підштовхує з контрнаступом, є бажання самих військових досягти певних рубежів, однак вирішити це у спокійному місці – одне, а виконати "в умовах шаленого опору противника" – інше.

"Ми всі хочемо досягти цього результату, але поки що все розвивається згідно з планами, які були розроблені та затверджені. Я б назвав це природним процесом досягнення нашої перемоги без жодного тиску чи підштовхування з чийогось боку.

Це дуже складний процес… Я можу сказати, що з нашого боку це боротьба за звільнення території нашої держави, з боку противника – це суто загарбницька війна. Але вона набула настільки жорсткого характеру, що цей процес дуже складний і кривавий. Ми розуміємо, що правда за нами і ми переможемо" , — заявив він.

За словами Сирського, "ворог зазнає у 8, а то й у 10 разів більших втрат, особливо за кількістю загиблих військовослужбовців".

Наразі генерал Сирський здійснює нагляд за українськими силами навколо Бахмута та на сході, де цього тижня українські війська просунулися вперед на південному фланзі, зазначає ABC News.

Зі свого боку, генерал Тарнавський, який керує контрнаступом на півдні, сказав, що ситуація "стабільна" і що Україна ще не використала "весь свій потенціал".

Обидва генерали подякували США за військову підтримку, зазначивши, що бронетехніка, надана Заходом, змінює ситуацію на полі бою.

Проте, як на сході, так і на півдні українські війська стикаються з величезними мінними полями на окупованій Росією території, ворог атакує техніку.