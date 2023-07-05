Уряд розширив програму "єОселя" для українців без власного житла

Уряд вніс зміни до програми "єОселя" — відтепер взяти участь зможуть українці, що не мають власного житла не залежно від професії, повідомляє Новое время.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Для нових учасників програми діятиме пільгова річна ставка 7% у гривні. Перший внесок — від 20%, а термін кредитування — до 20 років.

"Ці та інші зміни в умови програми дозволять суттєво активізувати видачу іпотеки. Ми створюємо можливість для українських родин, які потребують житла, отримати його вже зараз" , — сказав Шмигаль.

Військовослужбовці, правоохоронці, вчителі, медики та науковці можуть отримувати іпотеку під 3%. За словами Шмигаля, на сьогодні таких пільгових іпотечних кредитів уже видано на суму більш ніж 2,3 млрд грн.