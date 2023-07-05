Рішення саміту НАТО "не розчарує українців" – президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують. Про це, з посиланням на LRT, повідомляє Українська правда.

Литовський глава висловив сподівання, що президент України Володимир Зеленський після приїзду до Вільнюса "обов'язково отримає, можливо, не все з того, що він очікує у своїх планах-максимум, але точно отримає багато".

Він зазначив, що не став би так категорично формулювати, що Україна не отримає запрошення до НАТО після війни "у тій чи іншій формі". За його словами, це саме те, що зараз обговорюється в Альянсі.

"У мене є відчуття, що ми ще знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше, ніж ми звикли озвучувати" , – додав Науседа.

На його думку, успіх означатиме, якщо учасники саміту скажуть більше, ніж на саміті у Бухаресті у 2008 році. Він уточнив, що окремі держави приїдуть у Вільнюс зі своїми додатковими пакетами підтримки.

"Точно є не одна, не дві і навіть не чотири держави, які, ну, хотіли б масштабнішого тексту, і саме зараз йде діалог між такими державами і обережнішими державами і, сподіваюся, він завершиться взаємоприйнятним способом" , - резюмував Науседа.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.