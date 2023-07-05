Війна в Україні стала причиною міграційного стрибка в Нідерландах

Українці, які рятувалися від російського вторгнення, стали основною причиною збільшення кількості іммігрантів до Нідерландів майже на 60% у 2022 році, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні Центральне статистичне бюро Нідерландів.

Загалом 403 тисячі іммігрантів прибули до Нідерландів, що на 151 тисячу більше, ніж було роком раніше.

Значна частина цього збільшення пов’язана з війною в Україні. Однак міграція з інших країн за межами Європейського Союзу або країн Європейської асоціації вільної торгівлі також зросла.

Понад 108 тисяч людей приїхали до Нідерландів у 2022 році, скориставшись директивою про тимчасовий захист через війну в Україні.

Навіть без урахування прибулих з України, загальна цифра іммігрантів була вищою, ніж у 2019 році, останньому році перед пандемією коронавірусу.

Кількість шукачів притулку становила 27 600 осіб, що є найвищим показником з 2016 року і на 30% більше, ніж у попередньому році.