Терористичний рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, видав наказ про припинення роботи всіх жіночих перукарень та салонів краси в Афганістані з З серпня﻿. Про це, із посиланням на BBС, повідомляє Ділова столиця.

"Представник Міністерства пропаганди моралі повідомив BBC, що підприємства мають один місяць, щоб підкоритися наказу, починаючи з 2 липня, коли вони вперше були проінформовані про цей крок" , — заззанчили у виданні.

Це — останнє обмеження з низки рішень талібів, спрямованих проти прав жінок, пише видання.

"Талібан позбавляє афганських жінок найголовніших прав людини. Вони порушують права жінок. Цим рішенням вони позбавляють жінок можливості служити іншим жінкам. Коли я почула цю новину, я була шокована. Схоже, таліби не мають жодного політичного плану, крім зосередження уваги на жіночих тілах. Вони намагаються усунути жінок на всіх рівнях життя" , — прокоментувала це рішення одна з афганських жінок на умовах анонімності.

У ВВС зазначили, що салони краси залишалися відкритими навіть після того, як таліби повернули собі владу два роки тому після виведення американських військ. Однак вітрини магазинів часто закривали, а зображення жінок у салонах зафарбовували аерозольною фарбою, щоб приховати їхні обличчя.



Уряд Талібану не пояснив, що стало причиною заборони, або які альтернативи, якщо такі є, будуть доступні жінкам після закриття салонів. Інша афганка, яка попросила не називати її імені, сказала, що її друзі підтвердили закриття перукарень у Кабулі та інших місцях.