У Генштабі назвали країни, які надають найбільше військової допомоги РФ

Лідерами у допомозі Росії у постачаннях зброї для війни проти України залишаються Іран, Білорусь та КНДР.﻿ Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, повідомляє Укрінформ.

"Лідерами у допомозі РФ залишаються такі країни, як Іран, Білорусь та Північна Корея. Крім того, окремі країни пострадянського простору сприяють завезенню на територію РФ високотехнологічних складових для виготовлення сучасного озброєння та військової техніки" , – зазначив Громов.

Водночас, за його словами, не виключається, що взаємодія між збройними силами Росії та Китайської Народної Республіки буде продовжуватися.

"З одного боку, ослаблена Росія є гарантією податливості Москви до китайської політики, тобто – рамки російської міжнародної та військової активності відповідатимуть інтересам Китаю. З іншої сторони, Пекін зацікавлений у вивченні саме бойового досвіду російської армії, який вона отримала у протистоянні із західними системами та зразками озброєння" , – пояснив бригадний генерал.