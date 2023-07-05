"Гаряча" лінія фронту зараз перевищує 1200 км - Генштаб

Так звана "гаряча лінія зіткнення" зараз перевищує 1200 кілометрів, йдеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську та Харківську області, де продовжуються активні бойові дії. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов в інтерв'ю "Укрінформу".

"Щодо протяжності так званої гарячої лінії зіткнення, то вона зараз перевищує 1200 км. Але тут йдеться про безпосередню лінію зіткнення із противником у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях, де продовжуються активні бойові дії" , - сказав він.

За словами Громова, в ході проведення Силами оборони наступальної операції оперативна ситуація різких змін не зазнала і характеризується спробами російських військ вийти на адміністративний кордон Донецької області, а також утримати території в донецькому та таврійському операційних районах.

Представник Генштабу уточнив, що у рамках проведення наступальної операції у донецькому та таврійському операційних районах найбільш активними напрямками є мелітопольський та бердянський, де українські підрозділи просунулися вглиб оборони ворога до 7,5 км.

У цьому контексті бригадний генерал поінформував, що від початку наступальної операції Сили оборони України звільнили 9 населених пунктів. Військові повернули під контроль майже 160 кв. км української землі.

Громов зазначив, що не можна забувати про північні кордони з Білоруссю та Російською Федерацією, звідки здійснюються постійні ракетно-артилерійські обстріли, зокрема, спостерігається діяльність диверсійно-розвідувальних сил противника, зберігається загроза військового вторгнення, а також про ділянку морського узбережжя в Одеській та Миколаївській областях. , де, незважаючи на зниження військово-морського потенціалу ворога, не можна повністю виключати його десантні можливості.