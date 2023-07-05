МЗС Туреччини: членство Швеції в НАТО може створити проблеми
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявляє, що членство Швеції в НАТО може створити проблеми для Альянсу, оскільки уряд країни дозволив акцію зі спалення Корану, повідомляє Європейська правда.
"З точки зору стратегічної і безпекової оцінки, зараз більш відкрито обговорюється питання, чи буде членство Швеції в НАТО тягарем чи перевагою", – сказав Фідан.
За його словами, Туреччина досі не схвалює шведську заявку на вступ в НАТО, оскільки Швеція досі не виконала тристоронню угоду, підписану Анкарою, Стокгольмом і Гельсінкі про боротьбу з тероризмом, а також через нездатність шведського механізму безпеки запобігати інцидентам, подібним до спалення Корану.
Глава МЗС Туреччини вважає, що дозвіл Швеції на образи символів ісламу може спричинити проблеми з безпекою для НАТО, що ставить під сумнів безпековий і стратегічний внесок цієї країни.
Фідан нагадав, що Туреччина, Швеція і Фінляндія проведуть ще одну зустріч 6 липня в Брюсселі, яку організував генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Ми дамо нашу оцінку після цієї зустрічі", – додав турецький міністр.
Членство Швеції досі не ратифікували лише дві країни – Угорщина й Туреччина.