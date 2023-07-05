Зеленський провів Ставку: обговорили захист АЕС та виробництво боєприпасів

На сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорили захист українських атомних електростанцій від російських атак, ситуацію на фронті, а також нарощування виробництва техніки та боєприпасів.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

Про захист АЕС доповідали командувач ВПС Микола Олещук, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

Про ситуацію на фронті доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужного, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, а також командувачі напрямків Тарнавський, Москальов та Наєв.

Також обговорили подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка. Про це доповідали командувач сил логістики Гуляк, міністр стратегічної промисловості Камишін, міністр інфраструктури Кубраков та міністр оборони Резніков.