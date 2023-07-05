Скільки поляків згодні, щоб українці залишились у Польщі – опитування

Майже півтора роки з початку війни ставлення поляків до українських біженців залишається позитивним. Більшість жителів Польщі погоджуються, щоб українці залишилися в країні на багато років. Не згодні із тривалим перебуванням біженців менше третини опитаних. Про це, з посиланням на notesfrompoland.com, повідомляє РБК-Україна.

Польща прийняла рекордну кількість українських біженців із початку війни у лютому 2022 року. У країні залишається близько мільйона людей із тимчасовим захистом. Більшість українців інтегрувалися на ринок праці та відправили дітей до шкіл.

Нове опитування міжнародної дослідницької компанії Ipsos показало, що 62% поляків згодні із твердженням, що "для Польщі було б добре, якби українські біженці залишилися на багато років". Не погодилися лише 27%.

З травня 2022 року Ipsos провела п'ять опитувань на цю тему – від 57% до 69% поляків заявляли про позитивне ставлення до довготривалого перебування біженців з України в Польщі. За весь час лише 24-30% висловлювалися негативно.

Тим часом аналогічне опитування Ipsos щодо мігрантів з інших країн показало, що рівень доброзичливості до тих, хто прибув з інших країн, істотно відрізняється. По відношенню до людей з Африки, Азії та Близького Сходу поляки відчувають тривогу, страх і гнів (43%), тоді як прийняття залишається на рівні 34%.