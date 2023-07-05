Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму з травня 2022 — НБУ

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у червні 2023 року впав на 0,9% до 37,24 гривні. Курс знизився до мінімуму із травня 2022 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 7,3%.

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за червень 1,574 млрд доларів. При цьому у населення купили 1,398 млрд доларів.

Прогнози курсу

Динаміка валютного ринку України в останні місяці була значно кращою, ніж прогнозували аналітики.

Фінансові аналітики у червні прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 39,54 грн/долар. У квітні вони чекали на курс 40,04 грн/долар.

За даними НБУ, комфортний рівень міжнародних резервів покращує курсові очікування в Україні, завдяки чому ситуація на валютному ринку покращалася.

Станом на 5 липня середній курс по Україні становить 36,90 (купівля) та 37,40 грн/долар (продаж).