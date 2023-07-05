В Німеччині планують виробляти частини для винищувачів F-35

Компанія Rheinmetall планує побудувати надсучасний завод з виробництва секцій фюзеляжу для багатоцільового бойового літака F-35A у місті Веце на заході Німеччини, повідомляє Європейська правда.

Як йдеться в заяві, щонайменше 400 секцій фюзеляжу винищувачів буде вироблено для військово-повітряних сил Німеччини та інших дружніх країн, починаючи з 2025 року. На заводі працюватиме 400 висококваліфікованих працівників.

"Разом зі своїми американськими партнерами Northrop Grumman і Lockheed Martin компанія Rheinmetall досягла ще одного важливого етапу в ключовому проєкті Бундесверу, одночасно відкривши нову главу в німецько-американському співробітництві в галузі оборонних технологій" , – зазначає концерн.

"Ми пишаємося тим, що наше багаторічне партнерство з Northrop Grumman і Lockheed Martin, а також наші десятилітні відносини з Бундесвером призводять до справжньої передачі ноу-хау в Німеччину" , – заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Між тим, віцепрезидент програми F-35 компанії Northrop Grumman Гленн Масукава наголосив, що співпраця з Lockheed Martin у виробництві цих частин винищувачів має вирішальне значення для зміцнення глобальної безпеки.