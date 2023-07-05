Росії вдавалося глушити ракети HIMARS за допомогою РЕБ – Резніков

Російським окупантам вдавалося глушити ракети з американських РСЗВ HIMARS за допомогою систем радіоелектронної боротьби, повідомляє Ділова столиця.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів у коментарі Financial Times.

За його словами, боєприпаси для артилерії з GPS-наведенням, а також реактивні системи залпового вогню, такі як американські "HIMARS", дійсно були "високоточними", але потужні російські радіоелектронні системи знаходять способи глушити їх.

"Росіяни придумують контрзахід, ми інформуємо наших партнерів, і вони роблять новий контрзахід проти цього контрзаходу" , — сказав Резніков.

Такий же підхід, додає глава Міноборони, застосовується для підвищення ефективності роботи розвідувальних і ударних безпілотників, які використовуються в безпрецедентних масштабах, але також часто піддаються глушінню.