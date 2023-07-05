Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність

Колишній глава МВС та колишній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що вже не служитиме в армії, бо військова лікарська комісія (ВЛК) встановила йому інвалідність.

"Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна - військова лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку" , - повідомив політик.

Луценко не повідомив про характер інвалідності. За його словами, тепер він збирається "наближати перемогу як волонтер".