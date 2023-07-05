ЗСУ били по Чонгарському мосту ракетами Storm Shadow — Громов
Сили оборони України били по Чонгарському мосту і паралельній переправі через озеро Сиваш крилатими ракетами Storm Shadow класу "повітря-земля", повідомляє Укрінформ.
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.
Він зауважив, що за допомогою крилатих ракет Storm Shadow класу "повітря-земля" Сили оборони України можуть знищувати критично важливі військові об’єкти ворога на відстані до 250 кілометрів.
"Свідченням ефективності цих крилатих ракет є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгара, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами", — підкреслив Громов.