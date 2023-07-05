В окупованій Ясинуватій пролунали вибухи на залізниці — очевидці
В окупованому місті Ясинувата Донецької області 5 липня пролунали вибухи, пошкоджено залізницю, повідомляє Українська правда.
Окупанти заявляють про обстріл Ясинуватої з боку української армії.
За словами керівника окупаційної адміністрації міста, під обстріл потрапила частина залізничної лінії, пошкоджено залізничну інфраструктуру та супермаркет.
Місцеві пабліки публікують відео з пожежею та димом. Як каже очевидець на одному з відео, удар припав на адміністративну будівлю на залізничній станції, горять вагони.