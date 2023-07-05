Зеленський оцінив підтримку військового заколоту "вагнерівців" у Росії

Половина жителів Росії підтримала військовий заколот ПВК "Вагнер" наприкінці червня, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

За його словами, президент Росії Володимир Путін "зробить усе, щоб зміцнити свою владу" після невдалого заколоту, який підтримала половина росіян.

"Половина Росії підтримала Пригожина… Ми всі бачимо цей процес, який показує, що половина населення Росії перебуває у серйозних сумнівах" , — констатував Зеленський.

Увечері 23 червня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські військові завдали удару по табору найманців, в результаті якого "загинула величезна кількість бійців". Міноборони РФ назвало цю заяву "інформаційною провокацією".

Пригожин закликав усіх росіян приєднатися до нього, щоб закінчити "з цим неподобством" та "відновити справедливість" у РФ. У Ростові у заручники до вагнерівців потрапив заступник міністра оборони Росії.

Увечері 24 червня Пригожин заявив, що його бойовики розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку до польових таборів. Пізніше Пригожин пояснив, що організував похід на Москву не для того, щоб повалити російську владу, а щоб зберегти незалежність ПВК.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що переконав главу РФ Володимира Путіна жорстко не розправлятися з заколотом ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.