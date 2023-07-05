У ФДМУ розповіли, скільки коштів принесла приватизація з початку року

За перше півріччя Фонд державного майна залучив до бюджету 1,82 мільярда гривень від проведення приватизаційних аукціонів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

З січня по червень було проведено 210 аукціонів, в яких взяли участь 1 012 учасників. Сумарна переможна ціна по всіх аукціонах в 3,5 рази перевищила стартову - балансову вартість об’єктів.

Найбільше коштів принесли приватизаційні продажі:

будівлі готелю "Ермітаж" (311 млн грн);

"Укроборонресурси" (210 млн грн);

порт Усть-Дунайськ (201 млн грн);

Старонибабський спиртзавод (142 млн грн);

"Електронмаш" (120,8 млн грн).

Найпопулярнішими за кількістю учасників виявилися торги з продажу Ужгородського "Укрдіпросаду" (47 учасників), готелю Ермітаж в Києві (39 учасників) та теплиць у Львівській області (32 учасники).

Найактивнішими серед регіонів були Регіональне відділення (РВ) по Львівській, Волинській та Закарпатській областях — 49 аукціонів, РВ по Рівненській та Житомирській областях — 33 аукціони, РВ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях — 26 аукціонів.

"Всі кошти отримані ФДМУ від приватизації йдуть на підтримку Сил Оборони" , - наголосили у Фонді.

Нагадуємо:

Фонд держмайна заявив, що створює новий структурний підрозділ - Управління супроводження санкційного майна, яке займатиметься активами, конфіскованими у підсанкційних осіб.