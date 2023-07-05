В Шевченківському районному суді Києва прогримів вибух – джерело

В Шевченківському районному суді Києва прогримів вибух, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП в правоохоронних органах.

За словами джерела УП, вибухнув наразі невстановлений предмет (ймовірно граната).

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

"Українська правда" звернулася за коментарем до поліції.

Столичні поліцейські повідомляють, що отримали інформацію про те, що було чутно вибух у приміщенні суду в Шевченківському районі.

На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.

Деталі обіцяють згодом.